A maggio Upstories vola in Toscana

Caiazzo, UpStories vola in Toscana: è tra le idee giovanili più promettenti d’Italia

L’8-9-10 maggio a Caiazzo debutta il primo Festival interamente organizzato dai giovani

CAIAZZO – Il progetto casertano UpStories sarà tra i protagonisti di “Elevate – Giovani che cambiano i territori”, iniziativa nazionale promossa da Conthackto APS e riservata a venti giovani selezionati provenienti da tutta Italia, in programma il 10, 11 e 12 aprile in Toscana.

A rappresentare il team organizzativo saranno Elisabetta Daniele e Giuseppe Di Sorbo, che presenteranno l’esperienza di UpStories come modello di promozione sociale e partecipazione giovanile, con l’obiettivo di favorire la costruzione di reti e opportunità a livello nazionale, a beneficio delle comunità giovanili del territorio casertano e campano.

UpStories si distingue nel contesto campano come un progetto unico nel suo genere: si tratta, infatti, dell’unico festival e percorso di promozione sociale interamente ideato, gestito e organizzato da giovani under 25 nella provincia di Caserta, con una squadra composta da oltre cinquanta membri attivi.

Il progetto si avvia al suo debutto ufficiale con l’UpStories Festival, in programma l’8, 9 e 10 maggio nel cuore del centro storico di Caiazzo, nell’Alto Casertano. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di ospiti ed esperti provenienti da diversi ambiti – culturale, artistico e sportivo – con l’obiettivo di offrire occasioni di confronto, crescita e partecipazione.

Nato come spazio di incontro e crescita, UpStories punta a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, creando connessioni tra giovani, esperti e figure di rilievo pubblico. Il progetto ambisce, soprattutto,, a costruire una community solida e duratura, capace di superare i confini dell’offline e offrire percorsi di formazione e partecipazione attiva per bambini e ragazzi.

“Grazie a tutto il team di Conthackto per aver creduto in noi, in UpStories e nel valore che stiamo cercando di trasmettere ad un territorio che necessità di una linfa nuova. In Toscana avremo modo di vivere un confronto e dialogo diretto con colleghi ed esperti del settore, sempre con lo stesso obiettivo: offrire alle nuove generazioni del nostro territorio spazi di aggregazione, formazione e crescita personale”, dichiarano Giuseppe Di Sorbo ed Eliaabetta Daniele.