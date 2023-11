A Marcianise, chiusura di scuole e parchi per allerta meteo.

Anche a Marcianise, come in molti comuni casertani, oggi le scuole resteranno chiuse. E’ stato disposto da un ordinanza del sindaco Antonio Trombetta a seguito delle previsioni metereologiche preoccupanti. Oltre alla pioggia sono previste forti raffiche di vento.

Anche per parchi e cimitero è stata disposta la chiusura per tutta la giornata odierna.

Si raccomanda inoltre di non uscire e di non soffermarsi in prossimità di alberi, pali della luce e tutte quelle istallazioni, che possano generare un rischio di caduta per effetto degli eventi atmosferici. Particolarew attenzione per i pedoni, che a causa del vento e della pioggia sono soggetti al pericolo di cadute.

Il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale per gestire le emergenze e tenere sotto controllo il territorio, nel mitigare i possibili rischi derivanti dal maltempo.