A MARCIANISE incontro tra aziende e studenti.

Nella settimana che sta per iniziare, da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, il centro commerciale Campania, non sarà solo sede di shopping, ma vedrà ripetersi una importante iniziativa rivolta ai giovani studenti delle quarte e quinte classi degli istituti superiori.

Prenderà il via domani, in piazza Italia del complesso commerciale di Marcianise, l’Expo per il lavoro e per l’orientamento.

Un importante vetrina sul mondo del lavoro, che vivrà l’incontro tra aziende e studenti per avvicinarli ed orientarli al mondo del lavoro. Un vero percorso di orientamento e informazione a studenti e insegnanti per supportare le scelte dei giovani lavoratori del futuro.

L’iniziativa di Expo L&O è nata dalla collaborazione con Asse 4 – Rete di Imprese e la partnership con Ideal service, una giovane realtà con un network di professionisti del mondo Hr, Skills4u, società del milanese nata a Milano nel 2014 dalle esperienze di professionisti qualificati del settore management, con competenze specifiche nel campo: della formazione e consulenza di aziende, con una vasta gamma di servizi.

Nelle cinque giornate dei lavori, l’organizzazione, ha previsto un percorso di colloqui volti alla presentazione offerta degli Enti di Formazione a consentire ad aziende e istituti scolastici una finestra sui corsi di formazione offerti. Illustrazioni delle metodologie per apprendere al meglio: Learning By Doing per imparare le dinamiche e i concetti attraverso attività pratiche e Pear Education per la condivisione delle informazioni e dell’esperienza. I rappresentanti del mondo della formazione sul territorio di competenza forniranno tutti i ragguagli in merito ai corsi e le modalità di erogazione.

Nello spazio dedicato alle Aziende per attività di recruiting, sarà data la possibilità di incontrare i referenti aziendali. Un aiuto concreto nella valorizzazione delle competenze trasversali e personali, per favorire anche l’orientamento dei giovani studenti nell’approccio agli iter di selezione aziendali, per il futuro inserimento nel complesso mondo del lavoro.

Un aiuto in più verrà dalla postazione della settimana della robotica e da un Training Gaming, che permetterà agli studenti di divenire parte delle dinamiche aziendali con l’ausilio di un gioco interattivo di formazione. Il gioco, permetterà agli studenti di calarsi in tipiche situazioni aziendali, imparare a gestirle, e comprendere i meccanismi del complesso mondo del lavoro, con l’ausilio di esperti del settore.