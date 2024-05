A Mignano Monte Lungo con Ettore Fieramosca

Sabato 18 maggio, la nuova tappa della seconda edizione

“Alla scoperta dei luoghi del Cammino di San Francesco Caracciolo”,

manifestazione per il turismo sostenibile

Sabato 18 maggio “Alla scoperta del Cammino di San Francesco Caracciolo” arriva a Mignano Monte Lungo e ricorda la figura di Ettore Fieramosca.

La manifestazione che mette in rete le eccellenze e le tradizioni di sei comuni del Casertano, tra religiosità e beni culturali, agroalimentari e paesaggistici, per un turismo sostenibile, fa tappa in questa località, che si trova sulla direttrice dell’ultimo viaggio del santo patrono dei cuochi, per dare vita a un’immersione nel tempo del condottiero, conte di Mignano Monte Lungo, che guidò la disfida di Barletta.

Il castello di Fieramosca è al centro di questo viaggio sul finire del Medioevo.

Il programma parte alle 17, con il corteo storico che, da porta Fratte, raggiungerà piazza Croce, al suono delle trombe e dei tamburi degli Sbandieratori dei Casali di Minturno. Al castello la rievocazione della “Pace di Mignano”, a cura del Circolo culturale Porta Fratte, le rivisitazioni storico teatrali della Compagnia della Rosa e della Spada, i racconti dei Falconieri sui rapaci e il volo di falchi, gufi e barbagianni, con la partecipazione degli artisti di strada i Giullari in equilibrismi aerei, giocoleria e mangiafuoco. Due locande medievali offriranno pietanze tipiche, come i “Turcinelli campani”.

Gran finale con un torneo tra le undici contrade – Annolise, Ariani, Ariella, Campozillone, Caspoli, Marsecani, Moscuso, Pugliarone, Porta Fratte, San Francesco e Vago Romano – che si contenderanno “lo Palio de Miniano”, con le sfide del tiro alla fune e del tiro con l’arco.

Le porte del castello di Ettore Fieramosca saranno aperte al pubblico dalle 16 alle 24.

Alla scoperta dei luoghi del Cammino di San Francesco Caracciolo è un intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.

Alla scoperta dei luoghi del Cammino di San Francesco Caracciolo

Mignano Monte Lungo, castello di Ettore Fieramosca – sabato 18 maggio 2024

programma

ore 16:00 apertura e visita del castello – accampamento della Compagnia della Rosa e della Spada con prove di scherma storica aperte al pubblico – falconeria con l’esposizione dei rapaci e una breve didattica sulla storia e la biologia degli stessi

ore 17:00 partenza del corteo storico da porta Fratte

ore 17:45 arrivo al castello – le contrade si dispongono per la sfida

ore 18:00 rappresentazione della Pace di Mignano, a cura del Circolo culturale Porta Fratte” “Ettore Fieramosca”. Le contrade si dispongono per la sfida.

ore 18.30 spettacolo di rapaci diurni – la Locanda di Ettore Fieramosca – mercatini

ore 19.30 sfida delle contrade, primo gioco: tiro alla fune

ore 20:00 spettacolo de li Sbandieratori dei Casali di Minturno

ore 20:30 simulazione di combattimento, a cura de la Compagnia della Rosa e della Spada

ore 21.00 sfida delle contrade, secondo gioco: tiro con l’arco

ore 21:30 spettacolo de i Giullari – Teatro di Strada: giocoleria, fuoco, equilibrismi aerei e no, serpenti, accompagnato da un caratteristico carro medievale

ore 22:30 proclamazione della contrada vincitrice de lo Palio de Miniano

ore 22:45 spettacolo di chiusura de li Sbandieratori dei Casali di Minturno

ore 23:15 chiusura della festa con lo spettacolo dei predatori notturni: civette gufi e barbagianni, trasformeranno la serata in una favola con voli incantevoli e silenziosi

ore 24:00 chiusura del castello

indicazioni stradali

Il castello di Ettore Fieramosca è in corso Umberto I, 9. Uscite consigliate dell’autostrada A1:

· da nord San Vittore

· da sud Caianello

parcheggio

· piazza Martiri, via Francesco e Dino Purcaro

· piazza Mercato, in prossimità di piazza Martiri

