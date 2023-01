A Parete, una “Stanza tutta per sé”

Venerdì 20 gennaio 2023 si è tenuta, presso la Stazione dei Carabinieri di Parete (CE), l’inaugurazione dell’Aula per le Audizioni, destinata ad accogliere le donne che denunciano abusi e violenza e i loro bambini. L’evento, organizzato dal club Soroptimist International di Aversa in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, si colloca nell’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per sé“, con l’obiettivo di promuovere ambienti protetti per le donne vittime di abusi, trasmettendo una sensazione di accoglienza della persona e attenzione per le sofferenze subite.

Il Soroptimist International è una storica associazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali, nata ad Oaklandnel 1921 e oggi attiva in 118 Paesi, con oltre 3000 club che operano attraverso progetti per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità.

La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, tra cui il Comandante della stazione dei Carabinieri di Parete, Vincenzo Boerio; il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, generale Antonio Jannece; il Comandante di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Aversa, tenente colonnello Ivano Bigica; il Procuratore del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Maria Antonietta Troncone; il sindaco di Parete, Gino Pellegrino; il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, e molti altri.

Per Soroptimist International hanno presenziato, tra le altre, la presidente nazionale, dott.ssa Giovanna Guercio, e la vicepresidente del Club aversano Margherita Di Ronza, che ha introdotto l’inaugurazione estendendo a tutti i presenti i ringraziamenti e i saluti della presidente locale, avv. Marisa Guida.

Hanno inoltre partecipato alla cerimonia, la Dirigente Scolasticadell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Liceo Artistico di Aversa, prof.ssa Margherita Montalbano, e il vicario, prof. Nicola Russo, insieme con il prof. Domenico Bracati, l’arch. Carmela Crispino e le alunne Sara D’Alterio e Ylenia Giampietro, autrici, con il prof. Bracati e la dott.ssa Crispino, di preziose incisioni d’arte donate al Comando dei Carabinieri di Parete per l’allestimento dell’Aula. La partecipazione dell’Istituto da Vinci si colloca nel solco di una serie di iniziative promosse dal Soroptimist, anche grazie all’interessamento dell’infaticabile sociaprof.ssa Nicolina Quintino, confluite in un Protocollo d’Intesa tra il prestigioso Liceo e il Club aversani, che operano in maniera congiunta per valorizzare sul territorio la cultura dei Diritti Umani e favorire il contrasto ad ogni forma di abuso e inciviltà, promuovendo il Bello come strumento di emancipazione culturale e sociale.