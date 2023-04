A Pasquetta Caserta piange per l’ improvvisa scomparsa del giovane Aniello

Caserta. E poi accadono quelle cose alle quali stenti a trovare una motivazione e soprattutto a fartene una ragione. Nella serata di ieri , Lunedi 10 aprile , Aniello Santonastaso 34 anni di Caserta è morto in seguito ad un malore improvviso . Aniello era conosciuto in città per il suo altruismo , era la persona alla quale potersi rivolgere in qualsiasi momento ,lui sempre disponibile ad aiutare il prossimo accoglieva le richieste di tutti sempre con un sorriso .

La triste notizia ha fatto immediatamente il giro della città , tutti ma proprio tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sono rimasti senza parole . Il giovane uomo è stato colpito da un infarto fulminante mentre si trovava presso la propria abitazione. A niente sono serviti i tentativi di rianimarlo.

” Non riesco a farmene una ragione- ha dichiarato Veronica Bokambanza cugina dello sfortunato giovane- Nello , cosi’ lo chiamavano gli amici , era una persona eccezionale sotto ogni punto di vista, bastava chiamarlo e lui era sempre disponibile ad aiutarti per un trasloco per una fontana rotta o per qualsiasi altra cosa. Ancora un’ anima buona lascia questo mondo – ha concluso Veronica- ancora una grossa perdita per la nostra città.”

A piangere la tragica scomparsa di Aniello , oltre a Veronica , l’ intera famiglia dello sfortunato giovane.

Il rito funebre sarà celebrato presso la Chiesa del Buon Pastore domani , mercoledi’ 12 Aprile , a partire dalle ore 11.

Alla famiglia Santonastaso le condoglianze dell’ intera redazione di Belvederenews.