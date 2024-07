A poche ore di distanza, due morti per investimento nella provincia di Napoli.

Due uomini, in data odierna, hanno trovato la morte a Torre del Greco e Torre Annunziata, provincia di Napoli, per la stessa causa: entrambi sono stati investiti da un’auto.

Si tratta di due persone anziane, rispettivamente di 76 anni e di 85 anni.

La prima tragedia è accaduta nella zona della rotonda La Salle, in via Alcide de Gasperi in direzione di Viale Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, a Torre del Greco.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, una trentenne del posto a bordo della propria Chevrolet Spark, nell’arrivare nei pressi della rotatoria “La Salle”, investiva l’uomo mentre stava attraversando.

L’anziano è stato trasferito nell’Ospedale del Mare di Napoli dove è successivamente deceduto per arresto cardiocircolatorio.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna è stata denunciata dai Carabinieri per omicidio stradale.

A distanza di poche ore, sempre nel napoletano, a Torre Annunziata, è stato investito in via Caracciolo, un secondo anziano, Luigi Agretti di 85 anni.

Anche in questo caso l’incidente sarebbe avvenuto mentre la vittima attraversava la strada.

Vista la gravità della situazione è stato subito trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è deceduto.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.