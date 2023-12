A proposito del distretto commerciale “Casa Hirta”: avviso pubblico della Regione Campania

E’ stato pubblicato sul BURC n. 83 del 27/11/2023, l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’attività economica delle MPMI, che svolgono attività di commercio al dettaglio, localizzate nell’ambito dei distretti del commercio di cui alla DGR N. 387/2021 formalmente riconosciuti e iscritti nei rispettivi elenchi alla data di pubblicazione dell’Avviso.

La misura consiste in un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019.

Gli aiuti sono concessi in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L’ammontare del contributo non è quantificabile prima della chiusura del bando in quanto al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto vengono tenute in considerazione tutte le domande formalmente ammissibili.

Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo.

Le istanze di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, unicamente attraverso identità digitale (SPID), intestata al soggetto richiedente, accedendo al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00037070.

La fase di registrazione, compilazione, caricamento e invio della domanda potrà avvenire, esclusivamente on line tramite piattaforma, dalle ore 16.00 del giorno 27.11.2023 e fino alle ore 16.00 del giorno 10.01.2024.

Per problematiche di carattere tecnico informatico è possibile contattare il seguente numero telefonico 0371-5935.460.

Per eventuali informazioni circa alla compilazione della domanda è possibile contattare Sviluppo Campania S.p.A., Tel. 081 23016600.