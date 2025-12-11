A qualcuno piace la truffa. Il debutto al Villaggio dei Ragazzi

Maddaloni (CE) – Nasce una nuova compagnia teatrale a Maddaloni, città che vanta una tradizione ormai riconosciuta e consolidata nel campo artistico e teatrale.

I 4 in quinta, questo il nome che entra a gamba tesa nel mondo del teatro appunto, nasce da un’idea di Saverio Ferraro, odontotecnico per passione, naturalmente attore e regista. Il palcoscenico la sua casa, il suo mondo in cui, tanto da attore quanto da regista, da anni porta in scena storie che coinvolgono il pubblico.

Subito dopo Natale ci sarà il debutto di questa nuova compagnia, formata da 4 attori provenienti da esperienze diverse, pronti a mettersi in gioco e rinnovarsi in questa nuova veste.

L’appuntamento da segnare è per il 27 dicembre a Maddaloni, nella sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi per la commedia “A qualcuno piace la truffa” di Gianpaolo Gentile e Raffaele Vitale con la regia di Saverio Ferraro.

“Un omaggio a ‘Totò truffa’ catapultato nella commedia classica americana.” ha dichiarato il regista con orgoglio e un pizzico di emozione.

Con lui in scena ci saranno Gianpaolo Gentile, Domenico Franchini, e Iris Golino che è anche aiuto regista.

Completano la squadra dietro le quinte, Baddy , tecnico audio e luci, Gaetano Cucciardi direttore della fotografia e Alessia Piccirillo che ha curato i disegni di copertina.

La serata sarà presentata dal nostro direttore, Lucia Grimaldi.

Per acquistare i biglietti per lo spettacolo la contattare i seguenti recapiti : 3394587382 – 388 867 7313