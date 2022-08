A San Leucio Fontana senza rubinetti . Napoletano F.D.I : E’ una vergogna ( Video)

“Ormai non ci sono più parole per definire questa Amministrazione”- con queste parole il Consigliere Comunale Di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano , commenta la decisione dell’ Amministrazione Comunale di togliere i rubinetti della fontana in Piazza della Sera a San Leucio .

Un’ Amministrazione, quella di Carlo Marino – continua Napoletano -che rivendica la propria storia ed appartenenza “di sinistra” che invece di tagliare altri evidenti sprechi di una gestione fallimentare preferisce tagliare un bene primario inalienabile come l’acqua”.

