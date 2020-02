A Sanremo c’è anche Maddaloni!

Stamattina non vi scriviamo di fossi, immondizia, disagi e problemi che affliggono quotidianamente la città. Vi raccontiamo invece di un’eccellenza tutta nostra. Grazie ad un nostro concittadino, Michele De Lucia, noto parrucchiere della zona, da 20 anni titolare del negoziò Chigo’, Maddaloni è presente a Sanremo. Non è il primo anno che De Lucia è tra i parrucchieri della nota kermesse canora. Spesso protagonista di eventi importanti come Miss Italia nel Mondo, il festival di Venezia, Sanremo e tanti altri, ci onora di portare il nome di Maddaloni in giro per l’Italia e oltre.