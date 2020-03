A Teano dopo anni Riaprono L’ Ospedale

Oggi è un gran bel giorno per la città di Teano!

Tra le tante brutte notizie che riceviamo da parte dai media riguardanti ogni parte d’Italia, che ci rendono tristi, possiamo gioire di un grandissimo traguardo al quale stavamo lavorando da molti mesi.

Finalmente il presidio ospedaliero di Teano dopo molti anni e grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della direzione Generale Asl nella persona del dottor Ferdinando Russo, della quinta commissione Sanita’ della Regione Campania presieduta dall’onorevole Graziano che ha fatto sua questa battaglia per la riapertura del nosocomio di Teano supportato nell’ultima riunione dal Comitato Salute Sidicina, dall’on. Zannini e a Roma dall’on Piero De Luca.

Un faro di luce si riaccende per la nostra città. Vi racconto il risultato raggiunto con le stesse parole utilizzate dal direttore Russo al telefono pochi minuti fa col sottoscritto: “Abbiamo individuato l’ospedale di Teano come presidio per l’ultima parte della terapia da COVID-19”. Stavamo lavorando a questo progetto da mesi in maniera silenziosa senza volere illudere un popolo che da 12 anni paga lo scotto dei mancati servizi sanitari. il presidio ospedaliero di Teano sarà una medicina sub intensiva cardio polmonare che curerà nell’ultima fase l’infezione polmonare da COVID 19 ed avrà 20 posti letto di medicina di urgenza sub intensiva e sei posti di rianimazione. Non era semplice studiare un progetto Sanitario per il nostro ospedale dedicato ad una struttura sita a ridosso del centro storico della città di Teano ed unitamente a preservare lo stesso centro storico da probabilità di contagio in fase di pandemia. È stata una scelta responsabile, oculata e ritagliata sulle caratteristiche della nostra struttura. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale del popolo teanese, il presidente della giunta regionale della Campania on. Vincenzo de Luca e l’europarlamentare Pina Picierno.

Sono certo di non aver dimenticato nessuno di quelli che si sono impegnati per conseguire questo risultato e ricordo a me stesso che quando si vogliono raggiungere grandi obiettivi L’improvvisazione non serve a nulla, lo voglio anche ricordare a quei politici che cercano di cavalcare per fini elettorali i successi raggiunti da altri. Il traguardo più importante del quale voglio mettervi a conoscenza è che alla fine dell’emergenza pandemica il presidio ospedaliero di Teano continuerà la propria attività diventando un centro di riferimento per le cure cardiopolmonari dell’intero alto casertano, tant’è che a supporto lo stesso direttore generale ha dichiarato l’assunzione di medici ed infermieri anche per il futuro…. #INSIEMESIPUO’