Ritrovato cadavere nel lago. Indagini in corso

Caserta 29 Maggio 2026

Questa mattina, intorno alle ore 12:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta presso l’eco parco di via Mezzagni, nel comune di Castel Volturno, per il recupero di un cadavere avvistato mentre galleggiava nel laghetto da alcune persone presenti sul posto.

Giunti immediatamente sul luogo dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a vincolare il corpo, appartenente ad una persona di sesso maschile, e successivamente a trascinarlo a riva per successivo recupero ed avvio delle indagini.