A Tuoro dalle buche “sbocciano” rose

Caserta. come per magia dalle numerosissime buche che affollano la Strada Comunale per Tuoro sono fiorite delle stelle di Natale.

I fiori sono “sbocciati” dal cemento su iniziativa di Gianmichele Castello (Fratelli d’Italia), che ha così commentato la vicenda

“È arrivato Natale anche quest’anno e nonostante le sollecitazioni degli ultimi tempi nulla è cambiato. In particolar modo sono state tante le segnalazioni da parte dei cittadini per quel che riguarda le buche in via comunale per Tuoro, e di fronte all’indifferenza dell’amministrazione comunale che avrebbe perlomeno dovuto segnalare le voragini con l’apposita segnaletica stradale, ho deciso di muovermi io, segnalando le buche in questo modo, con l’intento di evitare a chi di passaggio di trascorrere le feste dal gommista, con l’augurio che dalle macerie in cui è stata ridotta Caserta dall’amministrazione Marino, possano nascere dei fiori grazie all’impegno e alla voglia di fare di chi, come me, vuole bene a Caserta e vuole il bene dei suoi cittadini.”