A Villa Avellino arrivano le stelle internazionali della danza con la II edizione di “Una Serata di Gala”

Domani sul palco del Belvedere di Villa Avellino a Pozzuoli arrivano le stelle internazionali della danza con la II edizione di “Una Serata di Gala” per GCDANCE SUMMER AUDITIONS 2026

Da Iana Salenko e Marian Walter ad Angelo Greco & Co per arrivare ai solisti Rosario Guerra, Giada Zanotti, Alessandro Giaquinto e Giovanni Borriello senza dimenticare le eccellenze del territorio con ArtGarage Dance Co e Cornelia Dance Co

La cinque giorni di GCDANCE SUMMER AUDITIONS, già alla V edizione e organizzata da GCDANCEVENTS – l’agenzia fondata e diretta da Giuseppe Canale – con masterclass intensive, coaching individuale e di gruppo, audizioni ufficiali e sessioni di mentoring artistico e professionale, culmina domani, venerdì 3 luglio, alle ore 21.00, sul Belvedere di Villa Avellino a Pozzuoli con “Una Serata di Gala” che ospiterà artisti di fama mondiale. Giunto alla sua seconda edizione, il Gala, grazie al patrocinio morale e al supporto del Comune di Pozzuoli, offre ai big della danza un magico luogo d’incontro e al pubblico una serata di grande impatto artistico ed emotivo.

Tra gli ospiti principali figurano Iana Salenko e Marian Walter, primi ballerini dello Staatsballett Berlin, oltre ad Angelo Greco, che si esibirà insieme a un gruppo di principal dancers del suo nuovo progetto Angelo Greco & Co, composto da artisti provenienti da compagnie di altissimo livello come Houston Ballet e San Francisco Ballet. Saranno inoltre presenti Rosario Guerra e Giada Zanotti, solisti del Ballet Basel, così come Alessandro Giaquinto e Giovanni Borriello, artisti freelance attivi a livello internazionale.

A rappresentare il territorio e il sostegno artistico locale ci saranno anche ArtGarage Dance Co, diretta da Emma Cianchi, e Cornelia Dance Co, diretta da Nyko Piscopo.

Il programma della serata alternerà grandi pagine del repertorio classico e neoclassico a creazioni contemporanee realizzate appositamente per l’occasione. Particolare attesa è riservata ad alcuni importanti estratti del repertorio americano, presentati grazie all’esclusiva autorizzazione di prestigiose fondazioni statunitensi legate all’eredità artistica di grandi nomi della danza, tra cui George Balanchine, Stanton Welch AM e Gerald Arpino.

Partner dell’evento: ArtGarage, Boccuccia di Rosa, Pasticceria Del Giudice, Residence Villa Avellino, Itinera Scuola Online e Gay-Odin, che ognuno a proprio modo ha contribuito a rendere questo progetto ancora più speciale.