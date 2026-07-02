Grande successo per Rosario Miraggio alla Reggia. Oltre diecimila persone per una serata di musica, emozioni e solidarietà

Bagno di folla per il concerto di Rosario Miraggio, nella suggestiva cornice di Piazza Carlo di Borbone, con la cornice della maestosa Reggia di Caserta. Oltre diecimila i presenti che hanno assistito ad una serata indimenticabile di musica, emozioni e solidarietà, trasformando uno dei luoghi simbolo della Campania in un grande abbraccio collettivo.

Il pubblico è stato protagonista, accompagnando l’artista dall’inizio alla fine dello spettacolo, cantando con l’artista tutte le sue hit e gli ultimi brani che hanno segnato la sua carriera e le sue produzioni (autore Sergio Donati) più recenti. Tutto coadiuvato dal produttore e direttore artistico Checco D’Alessio. Tanti gli ospiti, amici di Rosario, che hanno duettato con lui sul palco della Reggia: LDA, Aka7even, Francesco Da Vinci, Ivan Granatino, Mr Hyde, Mavi, Ida Rendano e Silvia Uras e Maria Esposito accolti con entusiasmo da una piazza gremita.

Toccante il momento dedicato alla solidarietà con la donazione alla Fondazione Santobono Pausilipon, presente sul palco con l’artista Miraggio, la direttrice della Fondazione Flavia Matrisciano e Salvatore Schiano presidente di ESSECI ITALIA Spa e del marchio SETABLU. Presenti gli artisti Peppe Ventura e Mary Esposito

Una donazione in favore della Fondazione:” Ringraziamo Rosario per questo gesto nobile e per aver pensato alla Fondazione, conosciamo il suo valore non solo come artista ma soprattutto sotto il valore umano, siamo felici aver accettato il suo invito e soprattutto lo ringraziamo infinitamente”.

La donazione a favore della Fondazione Santobono Pausilipon, voluta fortemente dall’artista Miraggio, dal suo Staff, da Salvatore Schiano, presidente di ESSECI ITALIA Spa e del marchio Setablu, da Make cafe’, è stato un bel gesto di solidarietà che ha reso la serata ancor più emozionante perché, come ha aggiunto la direttrice Matrisciano,” donare è più importante che ricevere, l’amore nel donare apre infinite porte, grazie ancora a Rosario”.

A margine del concerto, Rosario Miraggio ha voluto condividere la propria emozione:

“Sono felicissimo. È stata una serata che porterò per sempre nel cuore. Vedere oltre diecimila persone cantare con me in un luogo così straordinario è qualcosa che ripaga di ogni sacrificio. Questo successo è della mia squadra, che ogni giorno lavora con passione e dedizione, del mio pubblico che non mi ha mai fatto mancare il suo affetto e di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. La passione, il lavoro e i sacrifici, alla fine, trovano sempre la loro ricompensa. Grazie a tutti per aver reso questa notte indimenticabile.”