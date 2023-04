A Villa Literno si ripete il successo Memorial Tonino Andreozzi II edizione

L’appuntamento di corsa su strada organizzato dalla “Liternum Domitia Running” del presidente Francesco Cassandro con egida dell’Ente di Promozione Sportiva ACSI ha registrato ancora una volta il successo organizzativo e di partecipazione. La gara con distanza di 10 chilometri è partita alle nove in punto, al via ottocento e più podisti in rappresentanza di 98 società con entusiasmo sono partiti in segno di saluto per l’amico podista Tonino Andreozzi. Aziz Lakriti (Podistica Normanna) ha tagliato il traguardo dopo 32’27” l’atleta del Marocco ha corso tutta la distanza mantenendo per tutta la distanza un netto vantaggio di cicra 200metri su i suoi diretti avversari di corsa Lorenzo Ventrone (33’30”) e Francesco Feola (33’57”). Di uguale misura anche l’esito della gara femminile con Francesca Maniaci (Atletica Marcianise) che ha chiuso la prova rosa in 36’23”, alle sue spalle Barbara Travaglio (39’14”) e Teresa Stellato (39’29”). La speciale classifica per società vede al primo posto la Podistica Frattese del presidente Alborino.