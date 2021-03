A1 CHIUSURA DEL CASELLO CASERTA NORD. ECCO QUANDO

CASERTA. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività alla qualifica delle barriere di sicurezza , previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Caserta nord.

Questi i giorni con le modalità.

Dalle 22.00 di martedì 16 alle 6.00 di mercoledì 17 marzo , sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma;

Dalle 22.00 di mercoledì 17 alle 6.00 di giovedì 18 marzo , sarà chiusa la stazione di di Caserta nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

Si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni, per chi proviene e per chi è diretto verso Roma , Santa Maria Capua Vetere ; per chi proviene e per chi è diretto verso Napoli , Caserta sud.