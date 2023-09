Abbattimento lecci alla Reggia: quale documentazione tecnica sostiene l’iniziativa accreditata dalla direttrice?

In merito al progetto ideato dagli uffici della Reggia stessa di sostituire i filari di lecci della Via dell’acqua del Parco Reale perché dati per ammalati, prende voce un’alleanza qualificata del territorio che riunitasi per confrontarsi sul tema ha elaborato un documento comune, su iniziativa di Ciro Costagliola presidente IRVAT – Istituto per la valorizzazione e tutela dei prodotti regionali. Riceviamo e volentieri pubblichiamo la relativa nota stampa. “Si è riunito il Gruppo ristretto di lavoro su iniziativa di Ciro Costagliola(Presidente IRVAT) costituito da Giuseppe Altieri(Segretario Nazionale de L’Altritalia ambiente),Enzo Battarra(Assessore comune di Caserta),Francesco Canestrini(già Sovrintendente Basilicata),Carmine Gambardella, (Presidente Benecon, cattedra UNESCO), Luigi Iaselli(segretario Ordine Agronomi), Pasquale Iaselli(vicepresidente Ordine Architetti), Raffaele Lauria(Delegato WWF Italia per la Campania), Ottavio Pannone, (già presidente Ordine Avvocati), Sergio Vellante(già ordinario economia ed estimo rurale), con la presenza della delegata dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania on. Nicola Caputo, Addolorata Ruocco, dirigente l’UOD Ambiente, Foreste e Clima con i colleghi Salvatore Apuzzo e Vincenzo Orologiaio, ed il contributo di Fernando Fuschetti(già coordinatore regionale del CFS), per discutere delle problematiche relative all’abbattimento di 759 Lecci nel Parco della reggia e più precisamente “nel filare di lecci della Via dell’Acqua”, così come appreso dal convegno del 7 luglio promosso dalla Direzione della Reggia di Caserta. Molti sono gli appelli pervenuti sia da Associazioni a carattere nazionale che da gruppi spontanei i quali stanno animando la discussione sul tema. Tutti hanno chiesto di riconsiderare con urgenza l’investimento programmato al fine di non danneggiare il valore ecologico, sociale e culturale della monumentale Via d’Acqua. Anche alla luce dei risultati dell’attività scientifica condotta dal Consorzio Universitario Benecon, attraverso indagini e rilievi con sensori aviotrasportati e terrestri iperspettrali e ottici di altissima precisione, che confermano le verifiche a terra fatte dall’Ordine degli Agronomi, i componenti del tavolo tecnico, nel ringraziare per la disponibilità l’arch. Tiziana Maffei a ricevere contributi, si dichiarano disponibili a partecipare ad un incontro costruttivo al fine di poter dare un suggerimento fattivo e chiedono, nel contempo, di visionare ed avere copia degli atti tecnici prodotti dagli accademici dell’Università di Bologna e dell’Università di Napoli Federico II, nonché da tecnici consulenti, di cui si fa riferimento nell’incontro del 7 luglio presso la Reggia. Per tali ragioni chiedono inoltre alla Direttrice Maffei di soprassedere dall’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola in attesa del confronto e della verifica sulle possibili e diverse soluzioni da adottare atteso che non tutti i lecci sono malati e da abbattere”.Restiamo in attesa degli sviluppi che seguiranno il prossimo imminente incontro pubblico che la direttrice Tiziana Maffei ha convenuto di organizzare sapientemente sull’argomento che tanta attenzione e preoccupazione ha sollevato da parte di associazioni e cittadini”.