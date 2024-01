«Abbiamo sempre giurato mai più» La protesta di Rinascita contro le bandiere Israeliane esposte sulla Casa Comunale

Pomigliano d’Arco. «Esporre sulla Casa Comunale la bandiera israeliana in questo momento storico è un atto vergognoso e violento che, non solo riscrive la Storia, ma offende le oltre 26mila vittime del genocidio del popolo palestinese, portato avanti da Israele». Non hanno dubbi gli esponenti di Rinascita che questa mattina si sono riuniti in Piazza Municipio, insieme a tanti altri cittadini, per protestare contro l’affissione della bandiera israeliana sulla facciata del Comune di Pomigliano d’Arco, decisione portata avanti dall’amministrazione presieduta dal sindaco Lello Russo.

«Ci chiediamo a cosa serva una Giornata della Memoria – spiegano i componenti di Rinascita – se non riusciamo più a trasformare il suo forte insegnamento per riconoscere, oggi, le stesse tracce, gli stessi indizi, i troppi punti in comune con quella storia. Abbiamo sentito il bisogno di ritrovarci davanti al municipio e riconfermare il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo palestinese e a tutti i popoli invasi».

È possibile scaricare il video messaggio del segretario di Rinascita e consigliere comunale di Pomigliano d’Arco Vito Fender al seguente link: https://we.tl/t-ISNfrUlxc0

Tutte le informazioni sulle attività di Rinascita sono disponibili alle pagine social ufficiali: www.facebook.com/rinascita.pomigliano/ e www.instagram.com/rinascitapomigliano/