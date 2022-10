Abitazione in fiamme nel mentre sono fuori, momenti di terrore a Marcianise

E’ successo a Marcianise in provincia di Caserta, nel mentre erano fuori forse per lavoro i proprietari di un appartamento è divampato un incendio all’interno di una civile abitazione anche di vaste proporzioni. Ebbene il tutto è avvenuto lungo una delle strade della città, ossia la via Medaglie d’oro, al termine del quale vi era quest’ appartamento che ha preso fuoco ancora motivi ignoti, forse origini dolose, forse un corto circuito all’ interno della stessa casa. Le fiamme erano visibili anche a parecchi metri di distanza. A notare il fumo proveniente dall’appartamento sono stati alcuni vicini di casa che hanno lanciato l’allarme. Stando a quanto emerso dalle prime testimonianze, infatti, quando le fiamme sono divampate in casa i proprietari erano fuori ed al suo interno non vi era nessuno.

Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco , si è reso necessario anche il transennamento e la chiusura della strada.

Seguiranno eventuali aggiornamenti su quanto accaduto