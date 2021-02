Abusi su minori: La procura di santa Maria Capua Vetere chiede il processo per il nonno orco

Di Antonio Palla

La procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio di

un uomo accusato di abusi sessuali. Secondo l’accusa,il reato,consistente in molestie sessuali e in “inviti a

toccare le parti intimi”, sarebbe aggravato dalla circostanza che, all’epoca dei fatti, le vittime erano tutte

minorenni. Le violenze si sarebbero consumate nell’abitazione dell’uomo e sarebbero state perpetrate per

circa sette anni. L’imputato 87enne residente a Marcianise rischia ora la reclusione da 6 a 12 anni e un

aumento di pena per la presenza della circostanza aggravante. Sulla richiesta di rinvio a giudizio si

pronuncerà il giudice Dello Stritto, dinanzi alla quale si è svolta stamane l’udienza preliminare e nel corso

della quale si sono costituite, in qualità di parti civili, gli avvocati delle vittime.