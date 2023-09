ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA AL VIA LE ATTIVITA CONCERTISTICHE

Hanno preso il via le attività concertistiche dell’Accademia Musicale Yamaha di Caserta e

San Nicola la Strada di cui è direttrice Mena Santacroce. Sabato 30 settembre l’Accademia sarà

impegnata presso la Galleria Artemi di San Nicola la Strada per la presentazione del catalogo d’arte

che raccoglie le opere di ben sei artisti. Nell’occasione si esibiranno il pianista Gabriele Maiello e la

violinista Luisa Borriello. Eseguiranno Experience di Einaudi e la Sonata IV di Vivaldi.

Gabriele Maiello, inoltre, suonerà il Preludio op.23 n 4 per pianoforte di Rachmaninoff.

L’appuntamento è per le ore 19.

La direttrice Santacroce poi ricorda: «L’ensemble di chitarre “Mareluna” diretta dal maestro

Emilio Di Donato è stata impegnata il 15 settembre scorso ad Airola nel concerto del Coro

Polifonico Caserta Nova Ensemble dal titolo “Vanvitelli uno di noi”. Evento questo tenutosi nella

Chiesa dell’Annunziata. Lo stesso spettacolo sarà poi replicato il 14 ottobre prossimo al Museo

Campano di Capua».

.

Info. L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola

la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.