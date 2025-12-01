Accensione dell’Albero di Natale all’Uncinetto

Orta di Atella – Ieri sera, presso il Santuario di San Salvatore, si è tenuta l’inaugurazione di un albero di Natale davvero speciale. Non si tratta di un albero qualunque, ma di una creazione collettiva realizzata completamente all’uncinetto, frutto del lavoro paziente e appassionato di una quarantina di persone.

L’iniziativa è nata circa tre anni fa, grazie al laboratorio promosso dalla GiFra (Gioventù Francescana), dall’Ordine dei Frati Francescani, dal Comitato Festeggiamenti e da tutti i componenti dell’OFS del Santuario. Queste “uncinettine”, come sono chiamate, insieme hanno unito le loro mani per cucire letteralmente la speranza, mattonella dopo mattonella.

I numeri di quest’albero parlano da soli: ci sono volute ben 12.000 mattonelle all’uncinetto, cucite insieme con pazienza, e circa 1.200 rotoli di lana. Il risultato finale è un albero che non è solo una decorazione natalizia, ma un simbolo di unità e solidarietà.

Ma la storia non finisce con l’albero acceso. Una volta terminate le festività, quelle stesse mattonelle saranno smontate e trasformate in copertine, che verranno donate al Vescovo di Napoli per essere distribuite alle persone senza tetto. In questo modo, l’albero continuerà a portare calore e conforto.

Il progetto è un esempio del cammino che l’Ordine Francescano Secolare porta avanti: rispondere alla propria vocazione di servizio e lavorare per il bene comune, proprio come voleva San Francesco. E così, da un semplice albero all’uncinetto, nasce una catena di gesti concreti che illumina il Natale di una comunità e, simbolicamente, anche il mondo intero.

L’accensione dell’albero è stata accolta dalla popolazione con grande entusiasmo. Famiglie festanti si sono radunate per l’occasione, accompagnate da fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo e reso la serata ancora più magica. In definitiva, questo albero rappresenta davvero un simbolo di unità e di bene comune, accolto con calore e festeggiato da tutta la comunità di Orta di Atella.