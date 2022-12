Accesso all’ Istruzione dei minori stranieri . Grande successo al Giordani ( TUTTE LE FOTO)

Caserta. “ E’ compito della società , e quindi della scuola garantire l’ inclusione dei minori stranieri prestando attenzione ai loro bisogni . Stiamo vivendo l’ ultima tappa di una rivoluzione educativa che mette al centro il valore della diversità come occasione di crescita per tutti gli alunni con l’ obiettivo attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli studenti , di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento di ciascuno in un contesto educativo si sempre maggiore complessità”.

Con queste parole la Dott.ssa Antonella Serpico , Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Industriale- Liceo F. Giordani- ha aperto la manifestazione ” Insieme per i colori della vita”, evento finale del progetto ” Accogliere i minori stranieri non accompagnati tra progetti e burocrazia”. L’incontro si è svolto presso l’ Aula Magna dell’ ITI-LS F-GIORDANI, a partire dalle ore 10,30. nella giornata di oggi , mercoledi 30 novembre 2022.

La Kermesse ha rappresentato la conclusione del progetto in rete “ Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’ istruzione . ALI MSNA VOLO II” . Questi i partners del Giordani : Ministero dell ‘Istruzione, Unione Europea, Il Comune di Caserta, La Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta, il Cidis Onlus, l’ Unicef e l’ Istituto Comprensivo ” P. Giannone- E. De Amicis.

All’ evento sono intervenuti la Dott.ssa Maria Teresa Terreri , Presidente e Legale rappresentante Cidis Onlus e la Prof.ssa Rosalia Pannitti , Presidente Provinciale Unicef Caserta. Presenti, altresi’, la Coordinatrice del progetto Prof-ssa Tiziana Pontillo e gli esperti che hanno guidato la classe di minori stranieri beneficiari del progetto, ovvero il Prof. Antonio Liberti – Alfabetizzazione linguistica- , in rappresentanza anche della Dott.ssa Maria Bianco, Dirigente Scolastico I.C.” P. Giannone e De Amicis Caserta, la Prof.ssa Giovanna Paolino – Educazione alla Cittadinanza Attiva- in qualità di componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta, la Prof.ssa Daniela Amato – Cittadinanza Digitale- e il Prof. Asprino- alfabetizzazione linguistica di I livello. I Docenti esperti hanno presentato i lavori realizzati nel corsoo del progetto dai ragazzi del Cidis .

A seguire Briefing e Debriefing con i ragazzi del progetto che hanno presentato i prodotti finali ,con gli esperti delle attività e con gli studenti del Giordani in ” Narrazione dell’ Emozioni”.

” Sono molto soddisfatta – ha concluso la Preside Serpico– per la partecipazione a questo progetto . Supportare l’ integrazione dei minori migranti attraverso un buon sostegno sociale puo’ aiutarli in questa loro transizione di vita e il loro inserimento nella scuola costituisce una delle misure che dà maggiori risultati positivi in questo contesto“.