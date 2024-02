Accoglienza migranti, Buompane (M5S): chiediamo un impegno all’Amministrazione per il ripristino del Sai

Caserta, 9 feb. 2024. “Il Sistema di accoglienza e inclusione dei migranti (Sai) di Caserta va riattivato al più presto. Su questo chiediamo un impegno all’Amministrazione, che sono sicuro non si sottrarrà rispetto ad una tale impellenza per il nostro territorio. Grazie al Sai Caserta è diventata un polo di accoglienza, un luogo dove si tende la mano a chi ha più bisogno. A noi del MoVimento 5 Stelle non interessano le questioni politiche di palazzo: per il bene comune e per un’esigenza di giustizia sociale questo sistema va ripreso al più presto.” Lo ha dichiarato il Coordinatore del MoVimento 5 Stelle della provincia di Caserta Giuseppe Buompane.