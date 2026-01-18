Accoltellamenti a scuola: Valditara apre ai metal detector negli istituti “a rischio”

L’ennesimo episodio di violenza tra studenti riapre il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara propone l’installazione di metal detector negli istituti più esposti a criticità. La misura potrebbe entrare nel prossimo Decreto Sicurezza.

La proposta del ministro

Valditara ha parlato dopo l’accoltellamento avvenuto in una scuola della Spezia. Ha riferito di aver sentito la dirigente scolastica, definita “molto scossa” dall’accaduto. Secondo il ministro, in alcune realtà “di maggior rischio” si dovrebbe consentire ai presidi di installare metal detector. La decisione potrebbe avvenire d’intesa con i prefetti, valutando caso per caso le singole situazioni. L’obiettivo dichiarato è prevenire l’ingresso di armi negli istituti e aumentare la percezione di sicurezza. La norma sarebbe inserita nel pacchetto del cosiddetto Decreto Sicurezza, in fase di definizione.

La polemica politica

Le opposizioni criticano la proposta, giudicandola inefficace e simbolica. Secondo la sinistra, il governo starebbe strumentalizzando l’episodio per introdurre misure di carattere repressivo. Valditara respinge l’accusa e ribalta il piano del confronto. “Vogliamo norme che colpiscano chi usa la violenza e difendano i cittadini dalle aggressioni”, ha spiegato. Il ministro invita la sinistra ad “abbandonare 50 anni di vecchi pregiudizi”, secondo cui ogni divieto sarebbe repressione.

“La sanzione non è repressione. È ripristino di principi basilari in una società”, ha aggiunto.

Scuola tra educazione e sicurezza

Il tema tocca un nervo scoperto del sistema educativo. La scuola resta luogo di crescita, relazione e inclusione, ma non può ignorare i segnali di disagio e violenza. Gli episodi di aggressione tra studenti, seppur rari in termini statistici, hanno un forte impatto sociale. Ogni caso riapre la domanda su quali strumenti servano davvero per prevenire tragedie. Metal detector, sanzioni più severe e controlli rafforzati segnano una svolta culturale. Il rischio, per molti, è trasformare gli istituti in spazi percepiti come ostili o militarizzati. La sfida resta trovare un equilibrio tra tutela, prevenzione ed educazione. Una scuola sicura deve proteggere, ma anche continuare a formare cittadini consapevoli, non solo sorvegliati.