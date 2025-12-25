Accoltellato un uomo sul pianerottolo

Un uomo di 54 anni è stato accoltellato nella notte sul pianerottolo dell’abitazione della compagna ad Ancona. L’episodio è avvenuto in un contesto ancora al vaglio degli investigatori. La vittima avrebbe riportato ferite gravi, tali da rendere necessario il ricovero immediato in ospedale.

Il fermo e il trasferimento in carcere

I carabinieri hanno fermato un uomo di 50 anni, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione. Il sospettato è stato trasferito nel carcere di Monteacuto, ad Ancona. L’uomo è indiziato per tentato omicidio ed è descritto come senza fissa dimora, originario della Puglia.

Le condizioni della persona ferita

Il 54enne è attualmente ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. I medici hanno disposto la prognosi riservata, ma le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. L’evoluzione clinica resta comunque sotto stretta osservazione.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono state avviate immediatamente dai carabinieri del comando di Ancona. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e i rapporti tra le persone coinvolte. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire movente e responsabilità.

