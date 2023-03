Accordo tra l’Agenzia Alleanza Ass.ni ed il consorzio ASI

Ebbene si può altresì precisare che come Agenzia Generale di Caserta SUD, è stato messo nero su bianco con un contratto di collaborazione con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI.

– gestione TFR per le PMI

L’accordo avrà come finalità l’organizzazione di vari incontri informativi e formativi con Imprese, Imprenditori e Dipendenti su alcuni argomenti specifici che possiamo raggruppare in alcune macro aree:

Questo quanto dichiarato dall’ Ispettore e dall’Agente Generale Fabio Pellgrino “Voglio ringraziare sentitamente la Presidente dott.ssa Raffaela Pignetti per aver condiviso la necessità di informare e formare le varie Aziende insediate nelle Aree Consortili su argomenti ad oggi non più procrastinabili. Ringrazio la collega Isp. Carmen Belardo per aver creduto, organizzato e sostenuto il progetto ASI”.