Accusa malore in strada. Soccorso dai vigili

Maddaloni- Questa mattina, intorno alle ore 12.00, un uomo di circa 70 anni, L.G., forse, a causa di un giramento di testa, è caduto a terra in corso I Ottobre all’altezza di piazza della Vittoria. L’uomo è stato prontamente soccorso dagli agenti della locale Polizia Municipale, che vendendolo ferito in volto oltre a lamentare dolori alla mano, hanno provato a contattare il 118 che, a quanto ha riferito, per mancanza di mezzi, avrebbe impiegato qualche ora per il soccorso. I vigili sono riusciti poi a rintracciare il figlio dell’uomo, che è di Maddaloni, il quale si è recato subito sul luogo dell’incidente per soccorrere il padre e portarlo al pronto soccorso.