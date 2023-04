Accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, assolto.

Maddaloni – Dopo circa 7 anni è finalmente finito il calvario giudiziario per Z. F., 41 anni, di Maddaloni, che era stato accusato dalla moglie di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Penale Collegio C ha emesso, nei suoi confronti, sentenza di assoluzione piena per tutti i capi di accusa. Si conclude così per Z. F. un’odissea giudiziaria iniziata nel giugno 2016, allorquando era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti e violenza sessuale. Il Tribunale a seguito di una lunga istruttoria ha emesso sentenza di assoluzione per l’uomo perché il fatto non sussiste. L’uomo è stato assistito dagli avvocati Nicola Lombardi e Giovanni Grauso.