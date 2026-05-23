Acerra abbraccia Papa Leone XIV: nella Terra dei Fuochi il grido della speranza

Una folla raccolta nel silenzio della preghiera, volti segnati dal dolore ma anche dalla speranza, mani strette e occhi lucidi rivolti verso il Santo Padre. La visita di Papa Leone XIV ad Acerra resterà impressa nella memoria della gente come un momento di profonda emozione spirituale e civile. Per la prima volta un Pontefice ha raggiunto il cuore della Terra dei Fuochi, quella terra della Campania ferita per anni da sversamenti tossici, roghi illegali e interessi criminali che hanno lasciato dietro di sé sofferenza, malattie e troppe vite spezzate. Una tragedia che ancora oggi vive nei ricordi delle famiglie che hanno perso i propri cari e che continuano a chiedere verità e giustizia. Papa Leone XIV ha voluto incontrare proprio quella gente, ascoltarne il dolore e raccoglierne le lacrime. Le sue parole hanno attraversato la coscienza di tutti: un richiamo forte alla tutela del Creato, alla dignità della vita e alla responsabilità morale verso il territorio. “Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care”, ha detto il Pontefice, ricordando le vittime dell’inquinamento ambientale causato da persone senza scrupoli che per troppo tempo hanno agito impunemente. Ma accanto alla denuncia, il Papa ha indicato anche la strada della rinascita, lodando chi ha saputo rispondere al male con il bene e mantenere viva la speranza. L’intera comunità ha accolto il Santo Padre con grande commozione. Nelle strade, nelle piazze e nella Cattedrale si è respirato un clima intenso di partecipazione e fede. La gente ha ascoltato in silenzio le sue parole, quasi a voler custodire ogni frase come una promessa di vicinanza e di riscatto. Il Papa ha parlato di una terra “avvelenata da oscuri interessi”, ma anche di una comunità che non si arrende e che vuole rialzarsi. Ha invitato tutti a proteggere “la vita in tutte le sue forme e possibilità”, richiamando il messaggio della Laudato si’ e l’esempio di San Francesco d’Assisi nel custodire la casa comune. Quella di Acerra non è stata soltanto una visita pastorale. È stata una carezza alle famiglie ferite, un abbraccio ad un popolo che per anni ha vissuto il peso dell’abbandono e dell’indifferenza. Ed è stato soprattutto un grido di speranza: la certezza che il dolore di questa terra non sarà dimenticato e che la giustizia, prima o poi, saprà trovare la sua strada.