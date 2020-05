Acerra. Blitz contro il clan Marcianisiell

Acerra. Un blitz dei carabinieri ha permesso finalmente l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni esponenti dell’egemone clan della zona i “Marcianisiell”.



Le indagini iniziarono in data capodanno 2018, quando, vennero intercettati tre giovani che trasportavano, a bordo di un motociclo per le vie di Acerra un fucile con colpo in canna.

Da qui partirono le ricerche sul caso che hanno portato alla scoperta di una vera e propria organizzazione criminale di stampo camorristico impegnata soprattutto nel “commercio” di sostanze illecite.

Le forze dell’ordine sono riuscite nel tempo a riconoscere anche una parte dei clienti e dei collaboratori del clan che gestivano il traffico nelle strade.

Infine i nomi dei colpevoli: Cozzolino Pasquale lo smerciatore delle sostanze; Di Buono Pasquale il capo del sodalizio; Lica Laurenc semplice pusher; Montano Gennaro stretto collaboratore, gestiva il traffico delle droghe pesanti; Parità Giovanni public relations; Esposito Rosario, che si occupava dello stoccaggio dello stupefacente, procacciamento di clienti e successiva vendita.