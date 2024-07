Acerra, fare luce sui dati epidemiologici aggiornati al 2019

Nel Seminario vescovile di Acerra il 28 giugno si e’ svolto l’incontro “Ambiente ad Acerra: a che punto siamo?” promosso dalla diocesi di Acerra e dal Comitato unitario per la tutela ambientale. Nell’incontro e’ stato fornito da Giancarlo D’Orsi direttore Registro tumori ASL Na2 Nord un aggiornamento 2019 di dati epidemiologici relativi all’incidenza tumori per la città di Acerra che già ad ottobre 2023 risultava area con il piú alto valore di incidenza d’Italia per il periodo 2013/2018. Peccato che, come rileva il dott. Antonio Marfella di Medici per l’Ambiente, i dati aggiornati non sono stati diffusi in nessun documento scritto e sono stati accorpati per l’intera Asl Na 2 nord, non suddivisi per distretto tale da poter essere valutati rispetto al dato precedente e riscontrare un trend stabile o di peggioramento. Il dott Marfella sottolinea, in una nota diffusa sui social, che “il dato presentato (697/10mila abitanti), elevato oltre la media nazionale, appare comunque di gran lunga inferiore a quello dei soli maschi del solo distretto di Acerra 2013 – 2018 (1047/10mila)” e potrebbe risultare meno grave ma essendo omnicomprensivo per tutta la Asl Na 2 nord non lascia intravedere quella notevole differenza (innaturale) di elevata incidenza di cancro tra le zone interne (in particolare il distretto di Acerra) rispetto alle zone costiere flegree e rispetto pure agli altri Comuni ricompresi nella cosiddetta Terra dei Fuochi campana. Cioè, in altre parole, non sono utili per essere letti con efficacia al fine di giudicare un’anomalia suscettibile di ulteriori approfondimenti circa la relazione tra impatto inceneritore e malattie oncologiche. Le risposte che meritano le popolazioni interessate dall’attività del piú grande inceneritore d’Italia devono essere fornite “con un monitoraggio epidemiologico ambientale e sanitario completo, regolare (almeno ogni anno) e specifico per il Comune di Acerra” che sicuramente va consolidato e sostenuto con adeguati finanziamenti tenuto conto dei dati già allarmanti presentati ad ottobre 2023. Va ricordato che, continua Marfella, “il Comune di Acerra riceve comunque un ristoro ambientale di circa 3.5 milioni di euro l’anno, la Regione Campania incassa circa 75 milioni di euro l’anno (50% fatturato inceneritore) ed il gestore A2a altrettanto per non meno di 75 milioni di euro l’anno (cioe’ non meno di 500mila euro al giorno, pari a circa 1.1 miliardi di euro dal 2009) come compenso per la sola semplice gestione del maxi inceneritore che incombe sulla salute dei cittadini di Acerra”. Sul piano nazionale, l’approssimazione regna sovrana, tra leggi emanate e regolamenti attuativi al palo. Il Dpcm del 2017, nel quale sono stati identificati 31 sistemi di sorveglianza e 15 Registri di patologia di rilevanza nazionale tra cui quello tumori, prevede centri di riferimento regionale dove fare confluire i dati da trasmettere poi al registro nazionale. La legge 29 del 2019 ha istituito invece la rete nazionale dei Registri tumori ma ad oggi manca il regolamento che avrebbe dovuto individuare i dati da inserire e la loro modalità di raccolta, oltre alle misure per la loro custodia e sicurezza. Malgrado il milione di euro all’anno previsto per l’attivazione della rete nazionale dei Registri tumori regionali e per il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali necessarie al funzionamento dei sistemi di sorveglianza, non è chiaro chi debba controllare lo stato di attuazione del programma e nemmeno quale Centro di riferimento regionale abbia individuato la Regione Campania, ad esempio, ai sensi del decreto 1 agosto 2023. Intanto la “strage degli innocenti” aspetta una presa in carico responsabile e pietosa da parte di uno Stato ignavo in tutte le sue articolazioni.