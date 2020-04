Acerra, le autorità sanitarie comunicano altri 4 contagi da coronavirus

ACERRA – Le autorità sanitarie comunicano altre quattro persone positive al Coronavirus nella città di Acerra, che si aggiungono ai cinque positivi dei giorni scorsi, più una persona in isolamento a Sant’Anastasia.

Il Sindaco Raffaele Lettieri nel suo aggiornamento alla città ha spiegato: “Come già detto in precedenza e come si vede dal numero dei contagi in città, la strada davanti a noi per uscire da questa pandemia è ancora lunga. E se i cittadini non rispettano le regole, se non rimangono chiusi in casa non potremo mai sconfiggere il virus.

A tutti i nostri concittadini che si sono ammalati auguriamo una pronta guarigione e tanta salute. A loro, alle loro famiglie in quarantena e in autoisolamento, ma anche a chi dovesse avere evidenti sintomi come febbre alta e tosse ricordiamo che abbiamo istituito un servizio speciale dedicato a loro, rimanete a casa e non esitate a chiamare il comune per segnalarci bisogni e necessità, per la consegna domiciliare della spesa alimentare, di farmaci e beni di prima necessità. Tramite rigorosi protocolli idonei a garantire la sicurezza e la privacy di tutti sarete aiutati.

Naturalmente ricordo a tutti di non seguire le fake news che girano sui social o sui gruppi watshapp ma solamente le informazioni ufficiali che vengono dal Comune. Le autorità sanitarie si stanno occupando di queste persone e stanno accertando se sono entrati in contatto con qualcuno”.

Il primo cittadino ha concluso: “Intanto ribadisco a tutta la cittadinanza l’assoluta necessità di rimanere in casa per evitare il moltiplicarsi dei contagi. Rinnovo l’appello a tutti per una adesione rigida a questo piccolo sacrificio; rimanere in casa tutela la salute di tutti e, nel contempo, quella degli altri.”