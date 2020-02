Qualità dell’aria: iniziato il controllo dei vigili urbani sugli scarichi dei veicoli inquinanti

ACERRA – Sono iniziati sabato mattina, 22 febbraio 2020, nella zona del mercato settimanale, i controlli della Polizia municipale di Acerra ai veicoli che inquinano troppo avendo come obiettivi elevare il livello della sicurezza stradale e tutelare la qualità dell’aria su tutto il territorio comunale.

I vigili urbani, infatti, da questa mattina controlleranno con l’opacimetro (lo strumento che misura l’opacità dei fumi) gli scarichi dei veicoli in circolazione. Con questo strumento, in accoppiata con l’analizzatore, saranno operati i controlli sui gas di scarico dei veicoli: una sonda verifica la temperatura dell’olio, mentre il rilevatore dei fumi va direttamente nel tubo di scappamento.

Le attività di verifica sui fumi che gli autoveicoli rilasciano, che potrebbe risultare fuorilegge per colpa della cattiva manutenzione, continueranno anche nelle prossime giornate su tutto il territorio comunale. Si tratta di una delle misure intraprese contro lo sforamento delle polveri sottili, in caso di rilevazione di fumi inquinanti scatterà l’obbligo per il possessore di adeguare il veicolo alle norme.

Allo studio dell’Amministrazione comunale, inoltre, anche una proposta del Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, per destinare ai cittadini degli ecobonus economici come aiuti per la sostituzione delle caldaie a gas obsolete e inquinanti con nuove caldaie meno inquinanti. Le risorse economiche dovrebbero provenire proprio dai proventi delle contravvenzioni riscosse.