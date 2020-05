Acerra – Sabato 23 maggio riapre il mercato settimanale per i soli generi alimentari

ACERRA – Riapre il mercato rionale ad Acerra per il giorno di sabato 23 maggio 2020, limitatamente ai soli titolari di permesso di vendita di generi alimentari.

Con Ordinanza sindacale n. 38 del 21 maggio 2020, infatti, il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri facendo seguito alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in ottemperanza alle “Linee guida sulle misure di sicurezza precauzionali per la riapertura dei mercati di soli generi alimentari” allegate, consapevole dell’importanza economica e sociale delle attività mercatali, ha disposto, in via precauzionale e ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, per sabato 23 maggio 2020, la sospensione delle sole attività mercatali per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari.

Inoltre, con la stessa ordinanza ai titolari e operatori dei posteggi di vendita di generi alimentari, è stato ordinato il rigoroso rispetto delle misure precauzionali obbligatorie per la riapertura e l’esercizio delle attività contenute nel Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) allegato all’Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 49 del 20 maggio.

A tale scopo, è stato necessario adottare un insieme di misure organizzative necessarie per garantire la ripresa del mercato del sabato. Pertanto, in virtù di queste azioni sinergiche poste in essere, sabato 23 maggio 2020, facendo seguito all’Ordinanza Sindacale n.38, si terrà il mercato di piazza Calipari limitatamente alla vendita di generi alimentari.

Al fine di adempiere alle prescrizioni normative previste per fronteggiare il rischio di diffusione dell’epidemia virale, si ripetono gli obblighi per chi accede all’area mercatale, contenuti nel Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) allegato all’Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 49 del 20 maggio, che devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.

2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.

3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).

4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.

5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell’ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.

6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.

7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.

8. L’ingresso di fornitori esterni nell’area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.

9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

CLIENTI

1. Non devono sostate nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.

2. E’ disposto l’uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

TUTTI

1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.