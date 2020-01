Acerra, su disposizioni del Sindaco controlli della Municipale contro lo sforamento delle polveri sottili

ACERRA – Su disposizione del Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, in seguito allo sforamento dei livelli relativi alle polveri sottili, al fine di effettuare accertamenti sulle diverse possibili sorgenti inquinanti, gli agenti della Polizia municipale di Acerra hanno avviato controlli sulle emissioni delle aziende locali.

In particolare, nella mattinata di venerdì, 17 gennaio 2020, è stato richiesto l’ausilio del personale dell’ARPA Campania per procedere ad accertamenti all’azienda Friel, nei prossimi giorni toccherà anche alle altre attività operanti sul territorio, sempre in ausilio con l’ArpaC.



Al fine di vagliare tutti i fattori d’inquinamento urbano la Polizia municipale della Città di Acerra, inoltre, ha effettuato nella giornata di oggi controlli serrati sulla circolazione di tutti i mezzi pesanti sul territorio comunale e, attraverso la predisposizione di posti di blocco in pieno centro, accertamenti anche sugli autoveicoli che circolano con la revisione scaduta per sanzionare eventuali vetture non più in regola e che rappresentavano un pericolo di inquinamento.