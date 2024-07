ACHILLE LAURO SUMMER FEST “A RAVE BEFORE L’ILIADE” CON SPECIAL GUEST BOSS DOMS

Grande attesa a Baia Domizia per l’Achille Lauro Summer Fest “A RAVE BEFORE L’ILIADE”, la nuova e incandescente leg estiva di Achille Lauro con special guest Boss Doms. Si tratta di un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività che proseguirà per tutta l’estate e toccherà numerose location e festival italiani in attesa del gran finale con i due eventi unici autunnali “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” IL LIVE a Milano e Roma. Lunedì 12 agosto Achille Lauro porterà il suo nuovo show all’Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta), in esclusiva per la Campania. I biglietti per assistere al concerto prodotto da Friends & Partners e Veragency sono disponibili su TicketOne e Go2 e nei principali punti vendita regionali. Per info: tel. 335 5235134 – info@veragency.com

“Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest‘estate con il RAVE BEFORE L’ILIADE, che sarà davvero sensazionale e che vedrà con me oltre la band l’immancabile special guest Boss Doms”. Racconta Achille Lauro: “È sempre un’esperienza unica suonare dal vivo, sentire l’energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare e quest’anno abbiamo deciso di farlo aprendoci ad una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Sul palco porterò tutti i pezzi del mio repertorio, e sarà l’occasione perfetta per presentare live il mio ultimo brano ‘Banda Kawasaki’ con tutta la sua energia. Torno a suonare in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles, che mi ha lasciato una grandissima energia, per questo ho pensato a uno show completo, poliedrico, che rappresenti a pieno la mia evoluzione artistica e personale. Sarà un raduno di persone che vivono un’esperienza fuori dai binari, che toccherà numerose location e festival italiani fino a settembre in attesa dei due eventi unici e imperdibili “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” IL LIVE in autunno a Milano e Roma. Ci vediamo presto sotto palco!”

Reduce dal successo di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo l’annuncio della presenza in giuria a X Factor 2024, Achille Lauro è tornato dopo un periodo estremamente creativo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles con l’ultimo singolo Banda Kawasaki insieme a Salmo e Gemitaiz fuori su tutte le piattaforme digitali per Elektra Records / Warner Music Italy, un brano urban avanguardista e dalle sonorità internazionali, scritto da Achille Lauro con Salmo e Gemitaiz e prodotto da Gow Tribe, Danien e SixPm di cui è uscito anche il remix con i ragazzi della comunità Kayros di Don Claudio Burgio performed by Zatla, Ryuk zc, Fandy, Commando e Yambo.