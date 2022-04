Acquista Hascisc alla rotonda . I Carabinieri lo fermano e arrestano il pusher .

San Nicola La Strada. E’ accaduto nella serata di ieri , domenica 17 aprile , alla Rotonda di San Nicola La Strada , diventata da tempo centrale di spaccio di sostanze stupefacenti .

Alle 00,40 circa, una pattuglia di Carabinieri ha notato due persone che , dopo aver parlato fra loro ,si sono allontanate in senso opposto uno dall’ altro.

a quel punto i Militari dell’ Arma della Stazione di Caserta hanno deciso di intervenire perquisendo entrambi gli uomini . Il primo , C.C , 20 anni , residente a Recale , trovato in possesso di una stecca di Hascisc dal peso di circa 0,80 grammi ,ha dichiarato subito di averlo acquistato la droga da un uomo di colore all’ interno della rotonda .

Il secondo D.I. 26 anni nato in Mali , già’ fermato alla rotonda nel 2019 e 20220 con L’ accusa di spaccio di sostanze stupefacenti , e’ stato trovato in possesso di Euro 50 suddivise in due banconote da 20 e due da 5.

I due Carabinieri , hanno concluso L’ operazione , rinvenendo a pochi metri da D.I. tre stecche di hascisc nascoste in prossimità’ di un albero.

I due fermati sono stati , il primo deferito per violazione amministrativa , mentre il secondo , la persona di colore del Mali , e’ stata arrestata con L’ accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pronta ed efficace operazione dei Carabinieri della stazione di Caserta che da tempo si stanno battendo contro la piaga dello spaccio di sostante stupefacenti soprattutto in quella zona .