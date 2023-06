Ad Aversa Azione raccoglie fondi per gli alluvionati e Teresa Ucciero sponsorizza la candidatura di Luigi Bosco alle Europee e prepara le Amministrative di Aversa

In occasione della Raccolta Fondi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna, attivata dalla Regione Campania, Azione Aversa ha aderito con un banchetto nella centralissima via Roma.

La solidarietà verso le popolazioni colpite ha riunito gli attivisti della città normanna, che insieme alla segretaria provinciale Teresa Ucciero, al candidato al parlamento Europeo della provincia di Caserta Luigi Bosco, al referente cittadino Francesco Roma, agli attivisti Felice Parisi, Mimmo Palmieri, Rosario Capasso, pilastri di Azione ad Aversa, alla giovane under 30 Francesca Diana ed all’amico dott. Giuseppe Fabozzi, hanno promosso un momento di incontro con la cittadinanza.

Erano presenti all’iniziativa l’assessore al comune di Cesa Cesario Villano e l’imprenditore Nicola Tirozzi.

La grande affluenza ha premiato l’iniziativa che è la prima di un calendario fitto.

“Stamane ad Aversa – dice Teresa Ucciero – c’è stato un momento di incontro con la popolazione, all’insegna della solidarietà e del confronto con i cittadini, l’ascolto ed il confronto caratterizzano l’azione politica del nostro partito. Con me l’amico Luigi Bosco, insieme abbiamo iniziato il percorso che ci porterà alla sua candidatura alle elezioni Europee del 2024, insieme affronteremo tutte le scadenze elettorali che ci aspettano l’anno prossimo, partendo proprio da Aversa che sarà impegnata nel rinnovo dell’Amministrazione comunale. Ad Aversa stamane, ho avuto la consapevolezza di un gruppo coeso e forte, motivato a dare un buon governo alla città normanna , ma soprattutto a centrare tutti gli appuntamenti elettorali che ci attendono.”