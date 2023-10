Ad Aversa Gazebo informativo di Meritocrazia Italia

Meritocrazia Italia Campania sarà presente il 07 ottobre 2023, dalle ore 18:00 alle 21:00, (con un gazebo informativo) ad Aversa in via Roma, angolo piazza Munucipio, nei pressi del negozio Stefanel. Fondato nel 2018 su iniziativa dell’attuale Presidente Nazionale, l’avvocato campano Walter Mauriello, Meritocrazia Italia è un progetto aggregativo fondato sul merito e sull’equità sociale. In un’epoca segnata da rancore e dall’odio, in cui l’abitudine dei più si attesta nell’ozio della critica, Meritocrazia Italia cerca di promuovere e valorizzare il concetto di cittadinanza attiva per invitare ad agire in base un impegno sociale che possa mettersi a servizio di tutti. L’associazione si offre quale spazio di dialogo costruttivo e propositivo, come laboratorio di idee inteso a far emergere le energie sommerse e offrire un messaggio di speranza e positività a servizio di chi ha molto da dire e non riesce a veicolare con la giusta cassa di risonanza, impossibilitato dall’assenza di adeguati mezzi e luoghi di rappresentazione mediatica.