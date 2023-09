Ad Aversa il cineforum “Dal libro al film”

A partire da 4 settembre 2023, ore 19:30 sarà inaugurato ad Aversa il Cineforum di Settembre “Dal libro al film” presso l’Art Gallery Civico 103 con il primo film *”L’insostenibile leggerezza dell’essere”,tratto dall’omonimo romanzo di Milan Kundera. Il film racconta la storia d’amore tra un neo-chirurgo e una modesta cameriera sullo sfondo dei fatti tragici della Primavera di Praga. È il primo di 4 film la cui proiezione è fissata nel mese di settembre 2023 a cadenza settimanale: lunedì 04 settembre sarà proiettato il film L’Insostenibile leggerezza dell’essere; lunedì 11 settembre il film The post; martedì 19 settembre il film Noi e la Giulia; lunedì 25 settembre il film Il cammino per Santiago. Tutti i film sono tratti da libri o vedono il mondo del libro e della scrittura protagonisti e tutti offrono spunti di riflessione su temi che ci toccano da vicino nella quotidianità (la guerra, il mondo del giornalismo, la delinquenza, il made in Italy, il bisogno di fermarsi ogni tanto a riflettere sul presente per programmare un futuro migliore). L’iniziativa è di Associazione Artedonna.ETS, Meritocrazia Italia Campania, Stati Generali della Cultura inTerra di Lavoro e Associazione Civico 103. È inserita nella rassegna “Aversa Terra dei Libri” e nel calendario dell’estate 2023 ad Aversa.

Le locandine