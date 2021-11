Si è laureato stamattina in economia aziendale Domenico Ranieri, dopo aver discusso la tesi in diritto tributario dal titolo: “L”obbligo della dichiarazione conseguente a fatti straordinari”. Taglia così il traguardo più prestigioso il ragazzo originario di Bari ma residente a Caserta. Dj nella vita e animatore di eventi e spettacoli, ha conseguito il titolo accademico nei tempi canonici, contando sulle sue sole forze e sul sostegno di chi in lui ha sempre creduto. Tra essi ci sono indubbiamente i suoi affetti più cari che, per l’occasione, hanno voluto rivolgere al festeggiato un’emozionante dedica.

“Caro Domenico, siamo orgogliosi di tutto ciò che sei riuscito a realizzare in questi anni. Non è stato facile ma hai lavorato duramente, e la tua determinazione ti ha portato alla realizzazione dei tuoi sogni.Siamo fieri di te e di ciò che sei! Congratulazioni dottore da parte della tua mamma e Ines”. La redazione di belvederenews si unisce alla felicità di amici e parenti, e augura al neo dottore un futuro radioso.