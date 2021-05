Addio a Chiara: Le colleghe universitarie la ricordano così

La giovane Chiara Esposito ha perso la vita in un incidente stradale in Toscana assieme al fidanzato Pasquale Vozza, nipote del sindaco di Casagiove.

Il terribile lutto ha sconvolto tutta Caserta, parenti e amici si stringono nel dolore.

Chiara era una ragazza dolce, discreta, sensibile, amante della storia dell’arte, era benvoluta da tutti i colleghi dell’università della Campania Luigi Vanvitelli sita in Santa Maria Capua Vetere dove si era laureata alla magistrale con una tesi in storia dell’arte moderna.

Le colleghe universitarie erano per lei grandi amiche con le quali condivideva ansie per gli esami, gioie per i bei voti, risate tra una lezione e l’altra con la spensieratezza di chi ama la vita e si dedica allo studio con impegno e passione.

Sono state proprio loro che con Chiara avevano un rapporto speciale e avevano condiviso l’emozione della sua laurea e tante soddisfazioni a volerla ricordare con sentito affetto e il dolore nel cuore.

“Ricorderò sempre il suo sorriso, la sua dolcezza e il suo amore per la vita”

“Chiara era semplicemente luce. Non ho parole per descriverla, credo di non aver mai conosciuto una ragazza così piena di vita. Ci manca tanto”

“Lo sguardo verso l’alto e il cuore colmo di tenerezza perchè tu non sei più qui con noi, ma vivrai per sempre nei nostri cuori. Sei un angelo volato in cielo troppo presto: ciao Chiara”

“La vita è come un soffio di vento, ci accarezza rapida e in un soffio se ne va, ciao Chiara”

“Una notizia terribile. Conoscevo Chiara di vista e sono profondamente scosso e rattristato da questa dolorosissima perdita. Un abbraccio ai familiari”

“Chi ha avuto il piacere di conoscere Chiara conserverà per sempre un ricordo bellissimo di lei. ”