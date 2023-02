Addio a Giuseppe, per anni ha gestito lo storico chiosco all’ angolo dell’ Ospedale di Caserta

Caserta . Ci ha lasciati ed è passato a miglior vita Carbone Giuseppe , 89 anni . Giuseppe ha scritto la storia del commercio nella nostra città , ha gestito per anni lo storico chiosco all’ angolo dell’Ospedale di Caserta, meta da sempre delle persone ricoverate al Nosocomio che spesso si recavano, anche in pigiama, al ” Chiosco di Don Peppe” per consumare un caffè e scambiare qualche chiacchiera con il sempre disponibile Giuseppe.

Il rito funebre si terrà domani, venerdi’ 10 febbraio , a partire dalle ore 11 presso la Chiesa del Buon Pastore di Caserta.

A tutta la famiglia Carbone le nostre piu’ sentite condoglianze . All’ amico Giuseppe auguriamo “Buon Viaggio” in Paradiso