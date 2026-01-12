Addio a Luigi Nicolais

Luigi Nicolais, ingegnere chimico, è stato docente all’Università Federico II di Napoli, assessore della giunta regionale della Campania con Antonio Bassolino dal 2000 al 2005, Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II (2006-2008), presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016 e presidente della Fondazione Reggia di Carditello fino al 2023.

Se ne va una mente eccelsa, un uomo impegnato nella cultura.

Cordoglio dalla redazione.