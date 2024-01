Addio Enzo. Buon viaggio in paradiso

Caserta. La triste notizia era nell’ aria da un po’ di tempo anche se nessuno sembrava volerla accettare. Enzo D’ Angelo stava combattendo contro un brutto male da anni , un male maledetto che nella serata di ieri , martedì 2 gennaio 2024, gli ha stroncato la vita.

Il “ fungio”, così lo chiamavano in tanti ,nonostante i suoi molteplici problemi di salute non ha mai perso il sorriso né tantomeno il suo senso dell’ amicizia . Enzo era una persona sempre disponibile e allegra ,il classico “ amicone” che tutti vorrebbero avere . Lascia la moglie Maria e 2 figlie . A loro e all’ intera famiglia D’ Angelo vanno le piu’ sentite condoglianze dall’Intera redazione di Belvederenews. Al nostro amico Enzo semplicemente auguriamo “ buon viaggio in paradiso “ .