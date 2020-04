Caserta. Si chiamava Enzo Pasquariello ,casertano di nascita trasferitosi a Milano con la sua famiglia. Non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus , quella maledetta epidemia che continua a seminare vittime in tutto il mondo ha portato via un giovane di 41 anni sano come un pesce.

Alla famiglia Pasquariello vanno le più’ sentite condoglianze dall’ intera redazione di Belvederenews.