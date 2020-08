Addio Nunzio resterai sempre e per sempre nei nostri cuori

Caserta. Una giornata triste per la nostra redazione . Nunzio De Pinto, nostra guida, grande professionista ,persona perbene e stimabile ci ha lasciati . Nunzio era molto di più’ che un giornalista , mancherà a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, lui, il nostro maestro di vita non c’ è l ha fatta.

Era ricoverato da qualche giorno all’Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta e da qualche ora era in coma.

“ Riposa in pace Nunzio continuerai a far parte della nostra redazione perchè non riusciremo mai a dimenticarti”.

Sentite Condoglianze alla Moglie Anna Cordua, alla figlia Ida De Pinto, al figlio Giuseppe De Pinto, figlio al figlio Antonio De Pinto, ai Fratelli Franco De pinto e Ciro De pinto Ai nipoti Marina Dell’estate e Benito Dell’estate e Paola De pinto al Genero Carmine Dell’estate le nuore Valeria Di Palma e Monica Ciarmiello e parenti tutti

Vi aggiorneremo sull’ora e il giorno in cui si terranno i funerali .

Buon Viaggio Nunzio